I lupi arrivano a Roma: avvistamenti a pochi km dal centro della capitale

Sono sempre più frequenti, a Roma, le segnalazioni che indicano la presenza di lupi a pochi chilometri dal centro della città. A Maccarese, nella Riserva di Decima Malafede, ai Castelli Romani e nella Bassa Maremma si registrano danni alle aziende agricole, causati proprio dagli animali che si avvicinano alla Capitale.

Il presidente di Confagricoltura Roma, Vincenzino Rota, ha rivelato che " si sono registrati avvistamenti e predazioni a danno degli allevamenti, in linea d'aria, a pochi chilometri dal centro di Roma ". E la situazione, a sua detta, sta diventando " insostenibile ", con continui danni alle aziende agricole, che continuano a subire " devastazioni e uccisioni di capi di bestiame ". Il tutto viene provocato non tanto dai lupi veri e propri, quanto più da ibridi cane-lupo o lupo-cane e randagi. Alla luce della situazione preoccupante, Rota chiede azioni " urgenti e indispensabili ", volte a contenere la diffusione di questi animali, che vanno " monitorati e ricondotti nei suoi areali naturali" . Non solo. Andrebbe affrontato anche il problema degli ibridi e dei randagi che, secondo quanto racconta Rota all'AdnKronos, è ancora più preoccupante rispetto a quello dei lupi: " C'è una condizione di pericolo per gli animali allevati, ma pure per l'uomo, che è stata sottovalutata e richiede rinnovata attenzione politica e interventi incisivi ".