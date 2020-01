I vip scendono in piazza per Valle Galeria: protesta in Campidoglio

“Questa discarica non s’ha da fare”. Valle Galeria manifesta sotto il Campidoglio. Centinaia i cittadini riuniti in protesta contro la scelta di realizzare una discarica a Monte Carnevale. “Uniti si lotta la Valle non si tocca”, “vergogna”, “buffoni”, “bugiarda” gli slogan più urlati verso palazzo Senatorio e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Ma questo è giorno di una passerella, di red carpet, anche per i vip. Sono scesi in campo al fianco dei residenti indignati. “A Valle Galeria - scrive su Facebook Simona Izzo - vorrebbero aprire un'altra discarica... io, Simona Izzo, unitamente ad altri cittadini tra cui Tognazzi, Zeno, Ward, Francesco Venditti, Fiamma e Giuppy Izzo, mi batterò perché lo scempio non si perpetui: sono 50 anni che la zona è funestata dalla discarica di Malagrotta chiusa solo da qualche anno e mai bonificata...”. “Hanno scambiato questo quartiere per un immondezzaio”, aggiunge la Izzo.

C’era anche lei questa mattina alla manifestazione. I residenti chiedono di non essere seppelliti dai rifiuti tossici o inerti. “Difendiamo la vita, per questo chiediamo solidarietà per la manifestazione al Campidoglio contro questo provvedimento”. “La valle Galeria ha già dato, ora basta”, ha fatto sapere il regista, Ricky Tognazzi, arrivato in Campidoglio di buon mattino.

“L’idea di fare un’altra discarica in quella zona è ingiusta. Gli è stata sottratta anche l’aria. Dopo Malagrotta non è stata fatta nessuna bonifica, possiamo solo immaginare cosa ci sia sotto, il peggio. Vogliamo che la zona venga bonificata, una volta era un parco naturale bellissimo ora è una zona devastata”. “Nessuno di noi vorrebbe una discarica vicino casa - ha aggiunto - è chiaro che bisogna trovare delle soluzioni, ma non è che ogni volta che c’è un problema si può scaricare sulla Valle Galeria. M5s ha vinto la campagna elettorale facendo un sacco di promesse in questo momento la città mi sembra sia abbandonata a se stessa”.

La protesta è stata dunque un successo di numeri. Dalle 10.30 i comitati della Valle Galeria hanno chiamato a raccolta i manifestanti, invitandoli a radunarsi senza bandiere di partito e in maniera pacifica per poi chiedere un incontro con la sindaca. Oggi pomeriggio invece in assemblea capitolina verranno discussi due ordini del giorno, uno proposto da Fratelli d’Italia e uno dal Pd, che chiedono di rivedere la delibera su Monte Carnevale.

Un voto su cui misurare il grado di spaccatura o meno nel M5s, dopo che dieci giorni fa quattro consiglieri pentastellati avevano manifestato in piazza contro la realizzazione di un nuovo invaso nella valle. Non è escluso che altri consiglieri a Cinque Stelle possano votare in modo diverso dal resto del gruppo. La maggioranza potrebbe tentare di invertire l’ordine dei lavori e procrastinare la votazione in Aula su questi punti. Le opposizioni sono alla porta nell’ipotesi di veder implodere la maggioranza sul dossier discarica.