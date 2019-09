Incendio nella casa di riposo: due donne ferite

Dramma questa mattina nella casa di riposo “Villa Romani” in via Luigi Capuana, a Talenti. Quartiere di Roma. Intorno alle 6 i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un incendio divampato in una stanza al primo piano dove dormivamo due donne di 70 anni ospiti della struttura.

Non sono ancora chiare le cause del rogo, si valuta la possibilità di una sigaretta ma non si escludono altre ipotesi. Le signore sono rimaste ferite nel rogo. L’incendio si è sviluppato all’interno dei locali e altri ospiti sono stati allontanati dal personale della casa di riposo.

Sul posto anche polizia e carabinieri per gli accertamenti su quanto accaduto e anche per verificare se la struttura fosse in regola con le norme di sicurezza e con le autorizzazioni. La donna ustionata è stata trasferita al Sant’Eugenio. Arrivata in ospedale è stata affidata alle cure dei medici che hanno sottoposto la donna agli accertamenti necessari.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, probabilmente una sigaretta accesa, poi caduta su un materasso. Presenti per i controlli di rito, i carabinieri di Mentana e Monterotondo, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

A dare l’allarme gli operatori di turno che hanno chiesto l’intervento dei soccorritori e nel frattempo, hanno prestato i primi soccorsi alle donne rimaste ferite. Sul posto, ricevuta la chiamata d’emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che le ha portate in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando che si propagassero nel resto dell’edificio.