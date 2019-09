Incidente al cimitero: donna cade in una voragine

Si era recata al cimitero per portare dei fiori sulla tomba di famiglia. Ma, mentre camminava, è caduta in una grossa buca quadrata. " È pazzesco, quella buca non era segnalata, se al posto mio ci fosse stato un bambino poteva morirci ", ha tuonato la donna al Messaggero.

La donna ha riportato diverse fratture ed è stata subito ricoverata in ospedale. " La voragine è talmente profonda che non sono riuscita nemmeno a recuperare le scarpe che si sono sfilate mentre cadevo ", ha spiegato. La 67enne anche ha raccontato di non aver trovato nessun addetto. " A quanto pare la domenica questo posto è una terra di nessuno dove può capitare di tutto. Anche l'ambulanza si è trovata in difficoltà ".

Il cimitero Flaminio di Prima Porta versa da tempo in condizioni di degrado. Infiltrazioni, furti a tombe e visitatori, mancata manutenzione, il camposanto è diventato anche un punto di ritrovo per sbandati e drogati. L'Ama, che gestisce i cimiteri capitolini, ha chiesto fondi per la manutenzione straordinaria ma dal Campidoglio nessuno ha ancora risposto.