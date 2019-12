Incidente Ponte Milvio, si aggrava la posizione di Pietro Genovese

Si aggrava la posizione per Pietro Genovese: nel suo corpo è stato ritrovato un tasso alcolemico pari a 1,4. Il figlio del celebre regista Paolo ha investito due ragazze, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Roma. Le due 16enni, al momento dell'impatto, stavano attraversando corso Francia. Gaia e Camilla sono decedute per sfondamento della scatola cranica, subito dopo essere state investite dall'auto del 20enne. A renderlo noto sono i primi risultati dell'autopsia. Sui corpi delle 16enni, morte sul colpo, sono state trovate diverse ferite e lesioni, ma non segni di trascinamento. Ciò fa pensare che le ragazze non sono state travolte da altre autovetture. Alcuni presunti testimoni avevano dichiarato che Gaia e Camilla fossero state colpite da altre automobili dopo il decesso.

Si aggrava la posizione di Pietro Genovese: tasso alcolemico di 1,4

Pietro Genovese è responsabile della morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due ragazze romane e compagne di scuola, investite dall'auto del 20enne nei pressi di Ponte Milvio. La procura di Roma ha affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sui corpi delle 16enni.

Come si legge dall'agenzia Ansa, l'atto istruttorio è stato disposto dal pm Roberto Felici, titolare del fascicolo in cui risulta indagato lo stesso Pietro Genovese. La posizione per quest'ultimo si è aggravata, in quanto nel suo corpo è stato ritrovato un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro. Riscontrata inoltre la non negatività ad alcune sostanze stupefacenti.

Intanto, sul viadotto della tangenziale, a poca distanza dal luogo dell'impatto, è comparso uno striscione recitante: "Gaia e Camilla sempre con noi". Numerosi i mazzi di fiori lasciati sul punto in cui le ragazze hanno perso la vita. Il padre di Gaia Von Freymann, assistito dall'avvocato Giovanni Maria Giaquinto, ha dichiarato mestamente: "Adesso non ho ragioni per andare avanti, Gaia era la mia forza dopo l'incidente che avevo subito".

La madre di Camilla Romagnoli, assistita dall'avvocato Cesare Piraino, ha affermato: "Voglio giustizia, non vendetta". L'avvocato Piraino ha poi spiegato: "Il padre, la madre e la sorella di Camilla sono distrutti per quanto accaduto. Una famiglia unita, colpita in modo tragico da questa vicenda. Attendiamo i risultati dell'esame autoptico, verrà svolto un esame esterno delle salme, per accertare la dinamica di quanto accaduto".