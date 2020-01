Incidente a Tivoli Terme, due morti su via Tiburtina

Dramma in piena notte alle porte di Roma. Incidente stradale sulla via Tiburtina all’alba di oggi, sabato 25 gennaio. Due giovani, di 21 e 19 anni, hanno perso la vita nello schianto, avvenuto nel territorio di Tivoli Terme, tra la loro Panda e un bus Cotral. La tragedia poco dopo le 5 davanti al centro commerciale le Palme. Cause ancora da accertare. S’indaga.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli e i vigili del fuoco, questi ultimi chiamati per liberare i due corpi dalle lamiere dell’auto. Frontale l’impatto, con l’utilitaria proveniente da Roma rimasta praticamente distrutta. Fine corsa contro il marciapiede per il pullman, a bordo del quale nessuno è rimasto ferito. Da accertare i motivi che hanno portato allo scontro frontale tra i due veicoli. In quel momento l’asfalto, sul punto dell’incidente, risultava bagnato per la pioggia caduta nelle ore precedenti.

Poche ore prima un altro sinistro. Ancora strage di pedoni innocenti. Questa volta la tragedia si è consumata in piazzale della stazione Tiburtina dove un uomo di 40 anni è stato investito da un bus Atac ed è morto a causa delle gravi ferite riportate. Il fatto è accaduto all’altezza dell’intersezione con il piazzale dei taxi, alle 19 di giovedì. Sul posto, subito dopo, si sono recati i medici del 118 allertati dai presenti che hanno assistito alla scena. Sul luogo del sinistro si sono così recati anche gli agenti del gruppo sapienza della polizia locale di Roma capitale.

L’uomo, senza documenti, è stato colpito da un mezzo della linea Atac 545 che si è fermato dopo l’impatto. La vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I dove è deceduta nelle ore successive. Il conducente del bus di 58 anni è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito. La strada, chiusa per i rilievi scientifici dei vigili, è stata riaperta dopo le 22:30. Solo pochi giorni prima un altro incidente stradale.

Questa volta siamo a Guidonia, provincia di Roma. Qui la conducente di un’auto ha investito un pedone per poi schiantarsi contro le vetture in sosta. È accaduto all’alba in via Roma, strada principale del comune della provincia nord est della capitale. Grave l’uomo travolto dalla Lancia Ypsilon, trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata. In totale i feriti sono due. Era ubriaca al volante della sua auto alle 5.30 di mattina e, dopo essersi scontrata con alcune vetture, ha colpito un 57enne.

Per questo una 22enne è stata denunciata per lesioni stradali gravi dai carabinieri della compagnia di Tivoli. L’uomo è stato ricoverato al Policlinico Umberto I. Mentre la giovane, trovata con tasso alcolemico di 1.40, è stata trasportata in ospedale in stato di choc. L’incidente stradale si è registrato come detto poco dopo le 5:00 di venerdì 10 gennaio.