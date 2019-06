Insegnante si schianta con il parapendio a Marcellina: è grave

Un insegnante di 61 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni: si era lanciato con il suo parapendio dal Monte Gennaro e ha effettuato una brusca deviazione per evitare un traliccio della corrente elettrica. Purtroppo però, a causa del movimento azzardato ha perso il controllo del suo parapendio e si è schiantato a Marcellina, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ora si trova in ospedale e nonostante abbia riportato gravissimi traumi in seguito allo schianto, si legge sul Roma Today, non sarebbe in pericolo di vita. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo velocemente nel più vicino presidio ospedaliero.

Gli uomini della Compagnia dei carabinieri di Marcellina stanno indagando ma la dinamica sembra chiara. L'insegnante si era lanciato dal Monte Gennaro sfruttando la bella giornata di sole e soprattutto i venti favorevoli. Durante la sua discesa però avrebbe incontrato un traliccio della corrente elettrica che non aveva calcolato. Una brusca deviazione, poi la perdita del mezzo che gli è letteralmente sfuggito e lo ha condotto in una vertiginosa caduta sulla piazza Carlo Alberto Della Chiesa di Marcellina. I soccorsi sono stati immediati, anche grazie all'intervento dell'elisoccorso.