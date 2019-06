Investe 3 ragazze e fugge: è caccia al pirata della strada

E’ caccia al pirata della strada che nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno ha travolto tre ragazze senza fermarsi a prestare soccorso. E’ successo attorno alle 2.30, in via delle Capannelle, periferia est di Roma, nei pressi del locale Garden. Le tre ragazze di 25, 26 e 27 anni, sono state immediatamente soccorse dal 118, allertato da alcuni passanti, e trasportate al Policlinico di Tor Vergata in codice giallo: non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, le tre ragazze, da poco uscite dal locale, stavano camminando ai bordi della strada quando sono state colpite in pieno da una macchina di colore scuro che ha poi proseguito la sua marcia a velocità sostenuta. Il pirata della strada, dopo aver travolto le giovani, sarebbe poi finito contro alcune macchine parcheggiate lungo la strada. Nemmeno questo, però, sarebbe servito a fermare la sua corsa visto che l’auto pirata ha in breve tempo fatto perdere le sue tracce.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale e la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Appio per i rilievi del caso. Gli agenti hanno ascoltato alcune testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dei fatti e per identificare il responsabile anche se nessuno di questi pare sia riuscito a vedere con chiarezza la targa dell’automobile. La Polizia starebbe, inoltre, passando in rassegna le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la macchina in fuga. Per il pirata della strada si prospetta l’accusa di lesioni e omissione di soccorso.