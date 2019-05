Investita dal tram: 20enne rischia l'amputazione della gamba

Rischia l'amputazione della gamba la ragazza di 20 anni che è stata travolta da un tram nei pressi dell'università La Sapienza.

L'incidente è avvenuto intorno alla 17:40 su viale Regina Elena, all'incrocio con viale dell'Università ma sono ancora da accertare le dinamiche dell'incidente. La giovane, di origini ecuadoriane, è stata investita da un tram della linea 19 rimanendo incastrata sotto le rotaie sino all'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco che con l’aiuto dell’apposito carro sollevamenti sono riusciti ad estrarre, dopo oltre un'ora, la ragazza da sotto la motrice del tram. La 20enne non hai mai perso i sensi durante le operazioni di soccorso e successivamente è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Umberto I dove è ancora ricoverata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica del sinistro; l'autista, invece, come da prassi è stato sottoposto ai test per valutare se avesse assunto alcol o droghe. Sembrerebbe che l’autista si sia subito di quello che era accaduto, frenando immediatamente ma oramai era troppo tardi, Sarà ascoltato dai vigili urbani che si occupano dell’incidente. Durante il periodo delle operazioni è stata interrotta la tratta di circolazione delle linee del tram 3 e 19 nella tratta Porta Maggiore – Risorgimento.

La giovane rischia l'amputazione delle gamba ma non risulta in pericolo di vita.