Scoperti ladri di "oro rosso" a Torresina

Ennesimo furto di rame nella Capitale, stavolta a Torresina, un piccolo comprensorio all’interno del XIV Municipio. Il tentato furto si è verificato all’interno di un cantiere edile, dove un uomo è stato sorpreso in possesso di 18 metri di cavi elettrici. È stato così arrestato dai carabinieri un ladro di “oro rosso”.

Si tratta di un cittadino bosniaco di 54 anni che viveva a Roma senza fissa dimora ed era già stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Ma l’uomo non era solo nel tentativo di furto. Infatti pare ci fossero due suoi complici con lui all’interno del cantiere edile di un palazzo in costruzione in via Casale del Fico.

Sembra che l’uomo abbia staccato da un generatore di corrente 18 metri di cavi elettrici con l’ausilio di un tronchese. Pare non ci sia voluto molto tempo, perché i tre riuscissero ad accatastare circa 40 chili di rame.

A rompere loro le uova nel paniere sono arrivati i carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario, che sono passati proprio mentre i tre ladri di oro rosso erano in opera. I militari hanno immediatamente notato all’interno del cantiere dei movimenti strani, decidendo così di intervenire.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato uno dei tre uomini, il 54enne di origini bosniache, mentre i suoi due complici sono riusciti a scappare, facendo perdere le proprie tracce. I due uomini si sono dileguati, lasciando a terra gli attrezzi che stavano utilizzando e il rame raccolto. I militari hanno così recuperato la refurtiva, che è stata restituita al proprietario dell’impresa edile.

Il 54enne è finito nel carcere di Rebibbia, al termine del rito direttissimo. Accusato del reato di furto aggravato in concorso, dovrà scontare un anno e quattro mesi.