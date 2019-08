Lago di Castel Gandolfo, ragazzo disperso sul materassino

Quella che sarebbe dovuta essere una giornata di relax si sta per trasformare in tragedia. Un 33enne è scomparso da questo pomeriggio: il ragazzo, in compagnia della fidanzata e del fratello minore, si è allontanato a largo con un materassino, facendo perdere ogni sua traccia. È successo precisamente nel lago di Castel Gandolfo, dove si erano fermate molte persone per godersi qualche ora di divertimento: ora si attendono aggiornamenti in merito.

Richerce in corso

Da subito in piena azione la macchina operativa: sul posto sono immediatamente giunti la polizia, i carabinieri, la polizia locale, i medici del 118, i vigili del fuoco e la protezione civile di Castel Gandolfo, intervenuti con un elicottero e con il nucleo sommozzatori. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni disponibili, sarebbe stato rinvenuto il materassino gonfiabile ma non il ragazzo di origini palermitane, che dunque continua ad essere disperso. Le attività di ricerca proseguono per provare a trovare il 33enne, che si era allontanato dalla riva cadendo accidentalmente e senza mai riaffiorare in acqua.

