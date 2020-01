L'allarme dei medici: "Roma è troppo buia, rischio incidenti e infortuni"

A minacciare la salute dei romani non ci sono soltanto i livelli di Pm10 che non accennano a diminuire nonostante il blocco delle auto diesel, ma anche la scarsa illuminazione in moltissimi quartieri della Capitale, che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. A farlo notare è Antonio Magi, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) che fa notare come l’oscurità in cui piombano molte vie della Capitale a causa dei lampioni rotti o coperti dalla vegetazione, costituisca un pericolo per pedoni e automobilisti.

"Si moltiplicano i rischi di incidenti, come quello di Ponte Milvio che è costato la morte a due ragazze di 16 anni, ma anche di cadute e infortuni sulle strade e sui marciapiedi, che purtroppo non sono sempre in buone condizioni" , denuncia in un’intervista con l’agenzia di stampa Adnkronos. Il problema della scarsa illuminazione delle strade, "anche quelle principali" , si rivela un problema non da poco, soprattutto per gli over 70.

"Il buio impedisce di vedere buche, avvallamenti e radici – osserva Magi - e le persone anziane rischiano di inciampare e cadere". "Poi c'è il pericolo di incidenti stradali e investimenti – aggiunge - abbiamo iniziato a riflettere su questo problema proprio in seguito al drammatico incidente di Ponte Milvio: mia figlia quella sera passava in zona e non si vedeva nulla, una situazione che si complica ancora di più con la pioggia" . Il presidente dell’Ordine dei medici non ha dubbi: "Per la sicurezza dei cittadini occorre intervenire" .

E si accoda alle polemiche di questi giorni sul blocco dei diesel. Che finora, del resto, non è servito ad abbassare i livelli di polveri sottili, ancora superiori ai 50 microgrammi in ben 11 centraline su 13. "Non sono un esperto – afferma - ma avrei bloccato le auto inquinanti e non gli eco-diesel" . "Ora aspettiamo la pioggia - prosegue - ma è fondamentale provvedere al più presto alla raccolta delle foglie, non solo per il fatto che su di esse si depositano le polveri, ma anche perché con la pioggia si ottureranno i tombini e la città si allagherà" .