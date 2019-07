Lancia un mattone sulle auto in corsa: paura a Roma

Ha lanciato un mattone da un ponte su un auto in transito. Poi è fuggito facendo perdere le sue tracce. Sulla cosiddetta strada Olimpica, a Roma, torna la paura per quell'assurda mania di tirare pietre dai cavalcavia sulle automobili in marcia.

Numerosi gli episodi di questo tipo che ogni anno si registrano sulle strade italiane. In alcuni casi i lanci di sassi hanno provocato incidenti e causato la morte del conducente o di intere famiglie.

E ora a Roma torna la paura. Come spiega il Messaggero, in via Leone XIII, una macchina in transito in zona Villa Pamphili è stata colpita da un grosso mattone di tufo lanciato dal ponte pedonale del parco.

L'autore, un ragazzo da quanto riferito, è fuggito subito dopo. Il giovane è stato inseguito da un uomo che ha assistito all'episodio, ma è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri sono ora al lavoro per identificare il responsabile del pericoloso gesto.

Il mattone ha colpito in pieno un'Audi in transito ma non ha sfondato il cristallo anteriore. Per il conducente e un passeggero solo un grande spavento.