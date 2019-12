Il laser con la luce verde per allontanare gli storni

Una luce verde, per allontanare gli storni, che volano indisturbati nel cielo sopra la Capitale. Sarebbe questo il piano che il Campidoglio intende mettere in atto per contrastare gli uccelli migratori, diventati un pericolo per gli automobilisti e un brutto biglietto di presentazione per Roma, dove intere strade sono coperte di guano.

Il piano, lamentano alcuni cittadini, sarebbe dovuto partire da tempo, ma il Comune avrebbe assicurato la sua attivazione in breve tempo. E questa volta, contro gli storni non si useranno dissuasori col rumore, ma puntatori laser. La giunta Raggi, infatti, sarebbe intenzionata a proiettare dei fasci di luce verde sugli alberi, dove si annidano passeri e piccioni, per allontanarli. La tecnica sarebbe già stata sperimentata altrove, riscontrando buoni risultati. Si tratta, secondo quanto dichiarato dagli esperti al Messaggero, di un metodo meno invasivo nei confronti dei volatili e più efficace, rispetto ad altre tecniche.

" Intere vie del Centro storico sono coperte dal guano degli uccelli. Col maltempo di queste settimane, oltre ai cattivi odori e al decoro, c'è anche un tema di sicurezza per la viabilità" , ha spiegato al Messaggero Anna Vincenzoni, assessore alle Politiche dell' Ambiente, della Mobilità e ai rapporti con l'Ama del I Municipio. Secondo l'assessore, l'appalto anti-storni non sarebbe mai partito, " anche se avrebbe dovuto essere aggiudicato e operativo per l'inizio di novembre" .

Invece, i volatili continano a viaggiare nei cieli della Capitale, senza che niente e nessuno riesca a scacciarli. Ma a breve, dovrebbero partire le sperimentazioni dei laser verdi: la prossima settimana si accenderanno in alcune vie di Roma ed entro fine mese dovrebbero essere attive in tutti i quartieri interessati.

Così, la giunta guidata da Virginia Raggi avrebbe scelto la via "eco-friendly", che prevede di puntare la luce verde verso le cime di pini e platani. In questo modo, si interverrebbe a monte del problema, impedendo agli storni di posarsi sui rami ed evitando che imbrattino di guano intere strade.