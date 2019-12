"Faccio esplodere tutto". Raptus di follia di un 40enne al Laurentino

Sono stati gli agenti della polizia di stato del commissariato esposizione e del reparto volanti ad arrestare un uomo di 40 anni di nazionalità italiana nel quartiere Laurentino. Al soggetto sono contestati i reati di furto di energia, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto lo scorso 24 dicembre alle 18:30, ma è stato reso noto solo in data 27 dicembre 2019. Gli agenti di polizia sono intervenuti presso un appartamento in cui era stata segnalata la presenza di un individuo in forte stato di agitazione. Le forze dell'ordine sono entrate nell'abitazione sita al quinto piano dove hanno sentito un forte odore di gas. Di conseguenza hanno provveduto a far evacuare lo stabile.

All'interno dell'appartamento hanno trovato un uomo che si è scoperto essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Egli, una volta notata la presenza degli agenti, ha preso in mano un accendino minacciando i presenti di far esplodere l'appartamento. Vista la situazione di pericolo, la polizia ha provveduto a bloccare l'uomo che ha tentato di fuggire, reagendo violentemente contro gli stessi agenti. Una volta messo in sicurezza l'intero palazzo ed aver eseguito gli opportuni accertamenti, si è provveduto a trasferire l'uomo (la cui identità al momento non è stata ancora rivelata) presso gli uffici di polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'Italgas che ha accertato effettivamente un collegamento abusivo alla rete del gas, tramite un flessibile volante, la cui presenza metteva a serio rischio l'incolumità dei residenti dello stabile.

Laurentino, apre gas e minaccia di fare esplodere l'appartamento

