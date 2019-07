Lotito si candida: "Io sindaco di Roma? Sono a disposizione"

Dopo la Lazio, la Salernitana, forse Alialia, ora Claudio Lotito punta dritto al Campidoglio, lanciando lì la sua candidatura a sindaco di Roma. In una lunga intervista rilasciata a Leggo, il patron dei biancocelesti ripercorre i suoi quindici anni alla guida delle Aquile e, chiacchierando, butta lì la possibilità di fare il primo cittadino nella Città Eterna.

"Ho un forte senso civico e quando presi la Lazio lo feci perché c’era un patrimonio storico-sportivo da conservare, per questo sono pronto a dare il mio contributo. Ho una visione della Repubblica di Platone dove tutti quelli che potevano dare un contribuito si dovevano mettere a disposizione della comunità. Fare il sindaco ti dà la gioia di avere il rapporto con le persone, un contatto umano quotidiano, ma poi dopo calarsi in una realtà come Roma è un lavoro immane e per chi ha una mentalità come la mia, che vuole risposte immediate, non è facile, ma ripeto che sono a disposizione se fosse richiesto un mio contributo concreto di idee e di esperienza" , le parole dell'imprenditore.