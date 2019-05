Lucano a La Sapienza: Questore vieta manifestazione Forza Nuova

Il Questore di Roma ha vietato la manifestazione di Forza Nuova all’università “La Sapienza” in programma il prossimo lunedì in concomitanza con l'intervento dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano ad un seminario. La decisione sarebbe stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il partito di estrema destra, però, non ci sta e conferma l’appuntamento in piazza Aldo Moro, davanti all’ateneo per protestare contro Lucano.

“La Questura non può bloccare la nostra campagna elettorale” , ha sottolineato il Roberto Fiore il leader di Forza Nuova Roberto Fiore in un post pubblicato su Facebook.

“Io e Forza Nuova - continua - saremo lunedì a piazza Aldo Moro. Antifascismo e arroganza sono una cosa del passato, l’Italia è cambiata e Forza Nuova parla come, dove e quando vuole”. “Nel periodo della campagna elettorale non è necessario avere l’autorizzazione per i comizi. L’unica resistenza è quella etnica!” ha concluso Fiore.

Il seminario della discordia è stato organizzato dal Dottorato di storia, antropologia e religioni della facoltà della Lettere della Sapienza e si intitola "Il senso dei luoghi e il senso degli altri". L’ex sindaco sarà in aula Odeion alle 15 per condividere con gli studenti il modello di accoglienza messo in campo a Riace.