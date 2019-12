L'ultimo giochino del semaforo: "Correre tra le auto che sfrecciano"

"Giochino del semaforo". Si chiama così l'ultima sfida che sta spopolando tra gli adolescenti: consiste nell'attraversare " le due carreggiate di Corso Francia veloci mentre per i pedoni è rosso e per le auto che sfrecciano è verde, sfidando la sorte ". Una vera e propria follia, in auge tra i ragazzini che rischiano la morte pur di " farsi grandi riprendendosi anche con gli smartphone, creando storie sui social che poi si cancellano nel giro delle 24 ore ". A svelarlo è M.L., padre di due figlie di 16 e 20 anni. Quest'ultima - che ha studiato in un liceo di zona - avrebbe confermato l'esistenza di quella che sarebbe " una specie di insensata roulette russa praticata anche di giorno da interi gruppo di ragazzini ".

All'uomo sono venuti i brividi quando ha appreso la notizia della tragedia che ha coinvolto Camilla e Gaia, ma a rendere il fatto ancora più scioccante è che le sue due figlie non erano affatto sorprese da quanto accaduto: " Anzi, mi hanno risposto: 'Ma è il giochino, lo fanno tutti'. Io sono rimasto sconvolto da queste parole ". Perciò il 43enne, intervistato da Il Messaggero, ha deciso di uscire allo scoperto per " mettere in guardia tutti gli altri genitori, perché i nostri ragazzi adolescenti ci guardano come una sorta di cerberi, dei nemici e spesso siamo gli ultimi a sapere le cose ".

"Bravate fino alla morte"

Non sarebbe dunque un episodio singolare. Recentemente il passeggero di un auto, che stava passando su Corso Francia a velocità moderata, ha filmato due ragazzini sui 17 anni che - subito dopo aver scavalcato il guard rail centrale - corrono tra le auto che sfrecciano. Il tutto mentre le strisce pedonali sono poco distanti.

M.L. mentre parla ha un nodo alla gola, ma decide di continuare a farlo per responsabilizzare anche i genitori: il fine è quello di impedire ai proprio figli di commettere " qualche altra bravata tanto pericolosa fino alla morte ". Il padre si è però messo anche nei panni di Pietro Genovese: " È passato con il verde e ha la vita rovinata comunque. Come a lui potrebbe capitare ad altri di vedersi sbucare ragazzini che attraversano la strada correndo, magari solo per gioco ".

L'uomo ha puntato il dito pure contro i gestori dei locali, che spesso servono da bere alcolici anche ai minorenni: " Sono tanti, mia figlia mi ha spiegato che sui gruppi social delle comitive girava voce che quella sera in pizzeria anche al gruppo di Gaia e Camilla avessero dato alcolici. Se così fosse, è gravissimo ".

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?