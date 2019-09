"M****", "sfigato": rissa tra grillini nel Consiglio regionale del Lazio

Nel Consiglio regionale del Lazio scoppia la rissa tra i grillini, a conferma di come le spaccature interne al Movimento 5 Stelle siano sotto gli occhi di tutti. Nel corso della discussione dell'assestamento di bilancio, l'arrivo di Valerio Novelli ha provocato il putiferio generale, poiché essendo fuori tempo massimo per partecipare alla votazione avrebbe favorito il centrosinistra. A lui si è rivolto il portavoce Davide Barillari, molto critico verso l'accordo dei giallorossi: " Vuoi tenere in piedi questi qua? ". A sua difesa però è arrivato Marco Cacciatore che - a giudizio degli esponenti del centrodestra - sarebbe molto vicino al Pd.

La rissa

A quel punto la situazione è degenerata e si è passati a offese, urla e insulti reciproci: " M**** ", " Pericoloso sfigato ", " Bastardo ", " Vigliacco ", " Vergognati ". Su Twitter è arrivata la durata replica da parte di Barillari che, taggando i suoi colleghi, si è sfogato: " Bastardo, vigliacco, vergognati. Poi quel 'pericoloso sfigato' urlato dal centro dell'aula consiliare di fronte ai consiglieri PD che ascoltavano e ridevano. Questo è diventato il M5S Lazio? ". Roberta Lombardi successivamente ha provato a placare gli animi, portando fuori dall'Aula della Pisana Novelli e Cacciatore.

Bastardo, vigliacco, vergognati. Poi quel 'pericoloso sfigato' urlato dal centro dell'aula consiliare di fronte ai consiglieri PD che ascoltavano e ridevano. Questo è diventato il M5S Lazio? @Mar_Cacciatore @valerionovelli @robertalombardi — Davide Barillari M5S Regione Lazio (@BarillariM5S) September 26, 2019

La divisione del Movimento 5 Stelle prosegue anche sul territorio: da una parte il "fronte Lombardi" (favorevole all'intesa giallorossa) con Novelli, Cacciatore, Porrello e De Vito; dall'altra Barillari a un passo dall'addio; presente anche lo "schieramento Corrado" (con le consigliere Blasi e Pernarella) contrario al dialogo con i dem.