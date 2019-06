Dopo "Madame furto", arrestata "Madame borseggio": 50 furti e 15 figli

Un’altra signora del borseggio, madre di 15 figli, è stata arrestata a Roma dai carabinieri. La donna, che vanta più di 50 furti messi a segno e 43 condanne, è stata sorpresa dai militari mentre portava con sé la figlia minore e il figlio di appena sei mesi.

Non si tratta della ormai nota “Madame furto” recentemente salita alle cronache ma di un’altra donna: una 38enne nomade di origini bosniache. Una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, una borseggiatrice che per l’ennesima volta è stata arrestata, in questo caso dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina.

I militari hanno immediatamente riconosciuto il suo volto, divenuto più che noto in questi anni. La 38enne, di nuovo incinta, non era sola: portava con sé una delle sue figlie, una ragazza di 16 anni, e l’ultimo nato di soli sei mesi all’interno di un marsupio.

I carabinieri l’hanno incrociata mentre saliva di fretta sull’autobus numero 87 che si era appena fermato in via del Teatro Marcello. Sembra che la donna andasse dietro a un gruppo di turisti cinesi. Confondendosi tra i passeggeri, i militari hanno cominciato a tenerla d’occhio senza farsi notare. Mentre la figlia creava un diversivo, “Madame borseggio” si faceva scudo con il marsupio che trasportava il suo bambino, infilando una mano nella tasca di una turista e prendendole il portafoglio.

La 38enne è stata immediatamente fermata, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Dopo aver atteso agli arresti domiciliari l’udienza di convalida, la donna è stata trasferita nel carcere di Rebibbia insieme al piccolo di 6 mesi. La figlia 16enne è stata invece portata presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.