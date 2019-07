Magliana-Eur, deposito di pneumatici in fiamme: quartiere in tilt

Quattro capannoni sono in fiamme in via del Cappellaccio, nei pressi del viadotto della Magliana-Eur. Il rogo è divampato verso le ore 16.00 di questo pomeriggio nel municipio IX di Roma, dove un'alta nube di fumo nero - facilmente visibile anche a grande distanza e che rende l'aria irrespirabile - si sta alzando con pesanti ripercussioni sul traffico di zona. A prendere fuoco sarebbe stato il centro revisioni dell'autofficina Eur Car, che si occupa di smaltire pneumatici.

Sul posto si trovano cinque squadre dei vigili del fuoco e una quindicina di pattuglie gruppo Eur e Marconi della polizia locale per la gestione della viabilità e per la chiusura della strada: code sul Viadotto della Magliana tra Via Cristoforo Colombo e Via del Cappellaccio. A diramare l'allarme è stata una pattuglia di carabinieri che in quel momento stava transitando in zona: i militari hanno richiesto l'intervento dei VVF. Il personale dell'Arpa Lazio sta effettuando i rilievi di rito; l'Asl a breve dovrebbe comunicare tutte le precauzioni da mettere in pratica per scongiurare rischi alla salute.

Magliana, traffico in tilt

Chiuse per sicurezza - oltre via del Cappellaccio - anche la via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni. Lungo Via Ostiense solo chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, in direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in ambo i sensi, al fine di agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso per gli interventi di spegnimento.

Sul profilo Twitter dei vigili del fuoco è stato pubblicato un video della colonna di fumo: " Cinque squadre vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio nel quartiere Magliana ".