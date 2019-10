Maltempo, sottopassi allagati e strade chiuse

L’estate è definitivamente finita. E Roma è di nuovo sott’acqua. Disagi nella capitale e provincia a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città a partire dalla tarda mattinata di oggi. Il maltempo, preannunciata dal Dipartimento di Protezione Civile con un’allerta codice giallo, ha determinato allagamenti e crolli di alberi in strada con inevitabili disagi alla circolazione e conseguente traffico congestionato.

Problemi si sono verificati nel sottopasso di lungotevere in Sassia, altezza svincolo per via Gregorio VII, causa allagamento. Siamo in pieno centro e la situazione non è buona. Stesso copione in viale Castello della Magliana con difficoltà di circolazione del sottopasso dell’autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato sulla via Salaria in prossimità di via della Marcigliana (altezza chilometro 18). Stessa situazione di disagio sulla via Tiberina.

La forte pioggia non ha risparmiato la provincia. A Colle Fiorito di Guidonia si sono registrati allagamenti in via dei Fiordalisi e via delle Gardenie. Acqua alta anche su viale Roma, a Guidonia centro. Sempre in questo comune si sono verificati allagamenti in via Stoppani e via Trevi nel Lazio, zona Marco Simone e Setteville Nord.

Domani le condizioni di maltempo al Centro-sud prevedono precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale più insistenti e diffuse inizialmente su Campania e Molise, in attenuazione dal pomeriggio a partire da Lazio e Abruzzo.

Nel weekend previsti invece addensamenti compatti su Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Campania, ma senza fenomeni se non sul levante ligure. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nella giornata di domenica, infine, molte nubi al nord e sulle regioni tirreniche con iniziali deboli precipitazioni in rapida intensificazione dalla tarda mattinata, quando assumeranno prevalente carattere di temporale. Dal tardo pomeriggio il maltempo interesserà anche il restante centro. Non ci resta che aprire l’ombrello e resistere alla nuova stagione.