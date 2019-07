Metro B, la scala mobile si blocca: ferito un anziano

Stavolta non si sarebbe trattato di un guasto ma, forse, di un atto di vandalismo. Qualcuno che avrebbe “azionato in modo improprio il pulsante d’arresto”, facendo bloccare la scala mobile e provocando la caduta di un anziano che è capitombolato ferendosi al volto e ad un braccio.

È successo stamattina, attorno alle 7.30, nella fermata Eur Magliana della metro B. A soccorrere l’uomo, come racconta Roma Today, sono arrivati gli altri passeggeri e i militari dell’operazione Strade Sicure impegnati nel controllo della stazione. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno medicato lo sfortunato passeggero e lo hanno poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito.

A stabilire cosa sia successo davvero saranno le immagini immortalate dalle telecamere di sicurezza. Nel frattempo Atac in una nota ha subito chiarito come non si sia verificato alcun guasto, ipotizzando che l’incidente possa essere stato causato da una manomissione dell’impianto. “I tecnici, intervenuti immediatamente, non hanno riscontrato malfunzionamenti”, precisa l’azienda.

Le scale mobili sono state momentaneamente disattivate, ma al momento, secondo quanto riferisce la municipalizzata dei trasporti, sono tornate a funzionare regolarmente.