Metro Roma, addetto alla vigilanza sorpreso a sonnecchiare. Lo scatto è virale

Un impiegato dell’Atac immortalato mentre schiaccia una pennichella nel gabbiotto. Il portale satirico Welcome to Favelas, dove “Welcome” sta per “Benvenuti” e “Favelas” per “Roma”, colpisce ancora, pubblicando sul suo profilo Instagram l’ennesimo scatto canzonatorio e virale.

L’immagine è stata scattata da un utente della linea A, quella che – per intenderci – è salita agli onori delle cronache per i continui guasti delle scale mobili, nella stazione Furio Camillo. Nella fotografia, presto rimbalzata da un social all’altro, si vede un dipendente della municipalizzata dei trasporti che, invece di sorvegliare i monitor o dare informazioni, sonnecchia al di là della vetrata della guardiola, riverso sulla scrivania. Ma a fare il controcanto all’inevitabile ironia degli internauti, che si sono affrettati a ribattezzare la stazione “Furio Camomilla”, ci sono i disastri inanellati dall’Atac nei mesi scorsi.

Glissando su sovraffollamenti e ritardi, così come sulla fermata della metro Repubblica, chiusa da sette mesi, e su quella di Barberini, sequestrata a marzo scorso, il tema caldo di questi giorni è quello della climatizzazione. Sia sui mezzi di superficie che nei vagoni della metropolitana, infatti, sembra siano in aumento svenimenti e malori, tanto che in alcuni casi si è costretti a viaggiare con i finestrini aperti. Allora chissà, si domanda qualcuno, “se il dipendente addormentato, in realtà, non fosse svenuto”.