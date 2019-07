Roma, anziano disabile rimasto bloccato lungo la Linea A

Continuano i disagi per i passeggeri della Metro A di Roma. Numerosi i problemi e i disservizi, tra cui il montascale fuori servizio da mesi e l'ascensore altrettanto inutilizzabile. Un anziano signore è rimasto bloccato per diverso tempo alla fermata Flaminio, lungo la Linea A, una stazione centralissima dove quotidianamente transitano migliaia di persone. L'uomo, disabile, era diretto all'ospedale Sant'Andrea per fare una dialisi.

A causa di quei gradini, ostacolo insormontabile per lo sventurato, quest'ultimo non ha potuto fare altro che invocare l'aiuto dei passeggeri presenti, urlando disperatamente: "Come faccio adesso? Devo andare al Sant’Andrea a fare la dialisi". Alcuni dei presenti, accortisi di quello che stava accadendo, hanno soccorso l'anziano trasportandolo di peso in cima alle scale, insieme alla sedia a rotelle. L'intera scena è stata filmata da tale Gloria Galluzzi (anche lei presente sul luogo) e di seguito condivisa sui social.

L'Atac si è tuttavia difesa da tale disagio (l'ultimo di una lunga serie), spiegando come l'inutilizzabilità del montascale fosse chiaramente segnalata dai monitor presenti nella metro. Il caos continua a imperversare nei sevizi pubblici di Roma ed è facilmente intuibile come la situazione possa peggiorare nel corso della stagione estiva. Si teme che la fermata Barberini possa rimanere ferma fino al 2020, superando il triste record dello stop della fermata Repubblica, inattiva per otto mesi.

Ricordiamo come la Barberini risulti fuori servizio dal 23 marzo scorso, a causa del cedimento di un gradino della scala mobile. Come se ciò non bastasse, l'intera Metro A resterà ferma a partire dal 4 agosto per una serie di lavori di manutenzione urgenti, che dovrebbero terminare entro la fine del mese. Vista la situazione le speranze di tornare ad una situazione di normalità in tempi brevi, sono oramai poche.

