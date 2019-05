Morde i carabinieri che gli chiedono di spegnere il fuoco in pineta

Ha aggredito i carabinieri con calci e spintoni e, infine, ha tentato anche di morderli più di una volta.

È in stato di fermo l'uomo, un senza fissa dimora di 34 anni, bloccato dai carabinieri perché aveva appena acceso un fornello da campeggio in pineta incurante del pericolo di innescare un incendio. I militari, notando il bagliore, si sono avvicinati e quando hanno raggiunto l’uomo hanno intimato lui di spegnere immediatamente la fiamma. Per tutta risposta il senza fissa dimora ha tentato di aggredire i militari. I fatti sono successi nella notte di ieri, 27 maggio, nell'area campeggio Acque Rosse di Ostia, X Municipio di Roma. I carabinieri sono riusciti ad immobilizzare l'aggressore e, al fine di accertarne l'identità essendo sprovvisto di documenti, lo hanno portato in caserma dove il 34enne ha continuato ad avere un comportamento violento.

Nei confronti del 34enne di cui non sono ancora note le generalità, pertanto, è stata disposta l'immediata custodia in carcere in attesa dell'udienza di convalida.