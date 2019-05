Musei vaticani, rissa a ombrellate tra bengalesi promoter turistici

E la frase "pace in terra agli uomini di buona volontà" va a 'farsi benedire' proprio davanti il Vaticano. Otto bengalesi, di età compresa tra i 24 e 43 anni, che lavoranvano come promoter di diverse agenzie turistiche, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Roma San Pietro per aver dato vita ad una maxi rissa scatenata dal tentativo di accaparrarsi i clienti.

I fatti sono accaduti in viale Vaticano dove i promoter sponsorizzavano i propri voucher per entrare nei musei vaticani, uno dei siti maggiormente ricercati dai turisti. Ad un certo punto la 'caccia al cliente' si è inasprita e gli otto bengalesi sono passata dal diverbio a prendersi a spintonate e a colpirsi a vicenda con quello che avevano a portata di mano, anche cartelline e ombrelli.

Il tutto è successo sotto l'ombra del cupolone e, soprattutto, dei numerosi passanti alcuni dei quali hanno segnalato quanto stava accadendo alle forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sedando la rissa. Gli autori sono ora stati denunciati a piede libero per rissa e per uno di loro si sono rese necessarie le cure mediche venendo trasportato all'ospedale del Santo spirito poco distante dal luogo dei fatti.