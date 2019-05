Come ne "La dolce vita" si fa il bagno nella fontana di Trevi: multato

Non ha saputo resistere alla tentazione e si è tuffato nella fontana di Trevi. È successo nella mattinata di oggi, 26 maggio, verso le 6:50. Il turista, un ragazzo americano di 26 anni si è fatto un bagno nella fontana progettata da Nicola Salvi e che rappresenta uno dei luoghi simboli di Roma.

Il 26enne originario di New York è stato bloccato appena entrato in acqua da una pattuglia del I gruppo Centro “Ex Trevi”. L'americano ha tentato di giustificarsi dichiarando di non aver visto i cartelli che indicano il divieto e che il gesto era dovuto alla bellezza artistica e storica del monumento. Il ragazzo era privo di documenti e non ricordando l'esatta posizione del suo alloggio ha resto più complessa l'identificazione per la multa. Il 26enne, difatti, è stato sanzionato con una multa di 450 euro.

Poco meno di un mese fa una turista francese era entrata nella fontana della api, tra via Vittorio Veneto e via San Basilio venendo sanzionata con una multa del medesimo importo mentre a gennaio due turisti erano stati bloccati prima di entrare nella Fontana del Moro.

La fontana di Trevi, oltre ad essere uno dei luoghi simbolo dei beni artistici di Roma è diventata celebre anche per la famosa scena del film di Federico Fellini "La dolce vita" di cui sono protagonisti una bellissima Anita Ekberg e Marcello Mastroianni. In molti ogni anno tentato di emulare quella scena.