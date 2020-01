Non si fermano all’alt, bloccati dopo un inseguimento: in auto cocaina

Un colpo alla malavita cittadina. Non si sono fermati all’alt dei carabinieri e hanno tentano la fuga a bordo della loro auto ma, dopo un inseguimento, sono stati fermati e trovati in possesso di 76 dosi di cocaina e denaro. In manette sono finiti due romani di 44 e 42 anni, con precedenti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto a Tor Bella Monaca. Ieri mattina, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle aree comprese tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Prato Fiorito, i militari hanno notato i due uomini a bordo di un’autovettura percorrere via Polizzi Generosa e hanno deciso di fermarli per un controllo.

Alla vista dei militari, i due hanno tentato di eludere l’alt, accelerando e dandosi alla fuga ma sono stati bloccati poco dopo in via San Fratello. Successivamente i carabinieri hanno effettuato la perquisizione dei fermati e del veicolo, trovando in totale 76 dosi di cocaina e diverse centinaia di euro. Quanto rinvenuto è stato sequestrato unitamente all’autovettura.

Nel corso della stessa attività, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 40enne romano, sorpreso a spacciare cocaina nei pressi di una nota piazza di spaccio, di via dell’Archeologia. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 36 dosi di droga e 635 euro, ritenuti provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Solo pochi giorni fa un’altra operazione. Rifornivano di droga le piazze di spaccio del Trullo, di Monteverde e Montespaccato, con un’espansione dell’interesse criminale anche nell’area del comune di Pomezia. Blitz dei carabinieri alle prime luci dell’alba a Roma e provincia. Sedici arresti.

Sono stati i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, a dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il tribunale di Roma, su richiesta della procura della repubblica di Roma - direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 16 persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, aggravata dall’uso di armi. Il sodalizio criminale dedito al narcotraffico a Roma, promosso e diretto da un cittadino italiano, riforniva di cocaina, hashish e marijuana i tre quartieri romani sino ad arrivare alle piazze della provincia sud della capitale.