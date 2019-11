La nuova droga: è boom degli spinelli sintetici

Gli adolescenti sembra non possano farne a meno. È la nuova frontiera della droga. È la cannabis sintetica. È totalmente differente rispetto a quella biologica e spopola a Roma. Si spruzza sopra il tabacco trinciato e poi si fuma, è molto più potente di quella tradizionale. Ed anche per questo è più pericolosa. Lo sanno bene anche al Bambino Gesù. Lo scrive il Messaggero. Non sempre le sostanze alla base di questi prodotti, realizzati da chimici senza scrupoli, sono individuati dagli usuali test di screening per l’abuso di stupefacenti.

Sono difficili da identificare. Quando il paziente, però, arriva in condizioni gravi allora si deve ricorrere ad analisi di secondo livello. Un campione viene inviato in laboratori ultra specializzati. Si chiamano Spice, K2, Joker, Black Mamba, Kush, and Kronic. Attualmente ne esistono di differenti tipologie e con i nomi più vari. Queste sostanze vengono spesso commercializzate attraverso il web. Per questo motivo vengono definite anche droghe furbe. Le nuove sostanze psicoattive in alcuni casi, intenzionalmente, non presentano gli elementi da cui sono effettivamente composte allo scopo di poter attrarre ignari acquirenti.

Spesso nella descrizione si lascia intendere che si tratta di sostanze naturali. Ma così non è. Gli adolescenti si accostano a questi prodotti con molta ingenuità. Chi adopera queste sostanze è totalmente inconsapevole e non ha idea dei rischi e pericoli a cui va incontro. Sono prodotti, originariamente legali, perché non riconosciuti come stupefacenti. Inoltre il fatto che non siano individuati dai test anti droga, li ha resi particolarmente affascinanti tra gli adolescenti. Ma anche particolarmente problematici, in caso di eventuali situazioni di emergenza da parte dei medici.

Si può sostenere che l’impiego dei cannabinoidi sintetici oggi è sottostimato. Dal momento che sono pochissimi i centri che permettono di rilevare questo tipo di sostanza. Parliamo di droghe che spesso possono creare gravi danni alla salute dei ragazzi. Gli spinelli sintetici agiscono sui medesimi recettori del thc, ma sono molto più forti. Il problema sostanziale è che la cannabis sintetica in certi casi può avere una potenza superiore 200 volte al normale thc. I ragazzi che fumano questi spinelli parlano di effetti simili alla marijuana.

Di fatto le similitudini con la cannabis esistono, anche se alcuni effetti collaterali come convulsioni, agitazione, ipertensione, non si manifestano dopo aver consumato dosi massicce di cannabis biologica. Un recente dossier del dipartimento politiche anti droga descrive gli effetti di una delle prime molecole di questa droga, la JWH-018, utilizzata per creare i cannabinoidi sintetici. Questa molecola era comparsa sui siti internet nel 2009. Il documento, dedicato alle nuove droghe, raccoglie anche gli studi di specialisti di altri Paesi in merito alla molecola JWH-018, venduta come Spice o Dream che era stata vietata nei Paesi europei dopo che diversi test analitici avevano dimostrato il suo effetto sul sistema nervoso centrale: quattro volte superiore a quello del thc.

Da tempo in Italia la JWH-018 è vietata. Tuttavia è sempre necessario aggiornare le tabelle perché ne vengono create sempre di nuove. E intanto a farne le spese sono i nostri ragazzi, troppo spesso ignari delle problematiche legate all’assunzione di questo tipo di droga.