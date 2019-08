Offese al vicino disabile per i lavori all'ascensore: "Ci fai fare estate di m.."

Venti giorni senza ascensore. È il "prezzo" che un condominio di Roma ha dovuto pagare per i lavori di modifica, per permettere il suo utilizzo anche a Simone Rapisarda, 36enne diventato paraplegico nel 2018, dopo un incidente sul lavoro. Ma alcuni condomi non hanno preso bene l'attesa e hanno pensato bene di farlo presente con un cartello di insulti, rivolti all'uomo.

Come racconta Fanpage, Simone lavorava di notte come fornaio, ma un giorno dello scorso anno era tornato a casa con un forte dolore alla schiena, causato dal sollevamento di un peso troppo grande. Ma, quando al dolore si è aggiunta l'insensibilità alle gambe, l'uomo era corso in ospedale, dove i medici lo operarono per un ernia, formatasi all'improvviso e che gli aveva lesionato il midollo. Da quel giorno, Simone, insieme alla moglie Karolina e ai figli, ha dovuto lottare contro le barriere architettoniche. Una di queste era l'ascensore del condominio, per lui troppo stretto e inutilizzabile. Così, dopo le richieste all'amministratore e una riunione di condominio, si è deciso di fare dei lavori per adattarlo.

Ma alcuni condomini non hanno preso bene la notizia e una mattina, poco prima della fine della sistemazione, qualcuno ha esposto un cartello sulla porta della famiglia, pieno di insulti. " Brutto paraplegico del c***o- si legge sul foglio- guarda che estate di m***a ci stai facendo passare. Se quando è finito, non lo usi tutti i giorni, ti auguro che oltre al pisello ti si blocchi anche il cervello" . Karolina ha condiviso la foto del cartello sul suo profilo Facebook, denunciando l'accaduto. E sotto le parole del vicino, ha risposto: "A mio marito non funzionano le gambe, a te invece il cervello non ha funzionato. Penso che l'ascensore sarà utile a tutti, però se sei uno con le palle sarai l'unico a non usarlo. Se scopro chi sei ti denuncio ".