Omicidio Cerciello, il pg di Roma: "Interrogatorio regolare"

"Verificheremo tutto, identificheremo chi ha messo la benda e chi ha scattato la foto. E ogni violazione sarà perseguita" , il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi assicura il pugno di ferro contro eventuali illeciti, ma assicura la regolarità dell'interrogatorio di Gabriel Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega: "Posso escludere che ci sia stata alcuna forma di costrizione. Negli Stati Uniti questa storia è diventata un caso e noi siamo pronti a fornire agli Usa ogni tipo di chiarimento" .

L'immagine del giovane bendato e ammanettato ha fatto il giro del mondo, scatenando le polemiche in Italia e negli States. Il magistrato, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce l'assoluta regolarità dell'interrogatorio in caserma: "C'erano i difensori e gli indagati sono arrivati senza bende o manette. I due non hanno detto nulla e magistrati hanno registrato ogni fase e compilato il verbale […] Prima dell’inizio a entrambi gli indagati sono stati letti i diritti, se ci fosse stato qualcosa di cui lamentarsi quella era la sede opportuna" .