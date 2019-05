Ora la Raggi tira le orecchie agli operai: "Non si lavora così"

"Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo a dei lavori fatti male su un marciapiede nel quartiere Aurelio. Di nuovo. Sono andata di persona e ho controllato l'operato della ditta di manutenzione". A scriverlo è il sindaco di Roma Virginia Raggi che, sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video in cui lei redarguisce gli operai che si stanno occupando della manutenzione di quel marciapiede.

"Dopo il precedente 'pasticcio' dell'aiuola asfaltata a via Nostra Signora di Lourdes volevo essere certa che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte" , ha aggiunto la Raggi che, nel suo sopralluogo ha fatto notare che "un'aiuola non era stata realizzata nel migliore dei modi: una porzione di asfalto ricopriva lo spazio vitale di una pianta" , ha spiegato la sindaca. "Ora la rimetteranno apposto. Tornerò - promette la prima cittadina - nei prossimi giorni per controllare di nuovo il marciapiede. Insieme continuiamo a lavorare per migliorare la nostra città".

Ma perché la Raggi si è scomadata così tanto per un albero di una via secondaria di un quartiere semi-centrale della Capitale? Il motivo ha un nome e un cognome ben precisi: Alessandro Gassmann. L'attore romano, lo scorso primo maggio, infatti, aveva attaccato su Twitter l'amministrazione grillina scrivendo: "A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere... " allegando al tutto una foto dell'asfalto appena rifatto con le redici delle piante che erano state soffocate dal bitume. E ancora, in un secondo post, aveva precisato: "Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile?". Rivolgendosi all'amministrazione, concludeva: "Secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare, più passa tempo più non ci fate bella figura ed il danno si amplia". Non soddisfatto Gassmann aveva pubblicato anche il numero di Fabio Pacciani, il direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Municipio, invitando i cittadini a contattarlo per le segnalazioni. La Raggi, dopo appena due giorni, aveva risposto a Gassmann annunciando provvedimenti nei confronti della ditta che aveva commesso l'errore ma, stavolta, temendo di venir di nuovo linciata dal popolo del web, si è presentata di persona davanti agli operai.