Ostia, due rapine in mezz’ora per comprare la droga

Il desiderio irrefrenabile della droga gioca brutti scherzi. Ed è così che un giovane romano commette due rapine, il tutto perché aveva bisogno dei soldi per “farsi”. A fermare il malvivente, un 39enne, gli agenti di polizia del Commissariato di Ostia.

L’uomo nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, in via dei Promotori, aveva scippato un’anziana donna rubandole la borsa con all’interno il telefono cellulare. Intorno alle ore 17.30, non contento, si era presentato all’interno di un’associazione culturale di via Cardinal Ginnasi dove, dopo minacciato i presenti, si era fatto consegnare 50 euro.

La descrizione diramata da parte della sala operativa, corrispondeva, per entrambi i reati, al medesimo soggetto. Intorno alle 21.40, i poliziotti sono riusciti ad intercettare il malvivente in via Paolo Orlando, angolo Via dei Remi e lo hanno accompagnato poi negli uffici di Polizia.

Riconosciuto anche dalle vittime, l’uomo ha ammesso di aver commesso sia il furto che la rapina, confessando che il denaro lo aveva utilizzato per l’acquisto di stupefacente, mentre il telefono custodito all’interno della borsetta della donna lo aveva venduto per 5 euro ad un commerciante della zona. Quest’ultimo, un egiziano di 53 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Gli scippi a Roma sono all’ordine del giorno. E solo poche settimane fa i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia (in pieno centro) hanno arrestato un 57enne, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

Impegnati in servizio mirato al contrasto dei reati predatori nei pressi del mercato rionale di Testaccio, i militari, hanno notato l’uomo allontanarsi frettolosamente e sono intervenuti per un controllo. Alla vista dei carabinieri il 57enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato.

Nelle sue tasche ritrovato un portafoglio contenente denaro, documenti personali e carte di credito intestate a una 56enne, rintracciata, poco dopo, tra i banchi del mercato. Un triste storia di rapine, di guardie e ladri, che dovrebbe far riflettere i nostri governanti.