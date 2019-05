Ostia, neonato resta ferito nella lite fra genitori: padre arrestato

Arriva da Ostia la notizia dell'ennesimo episodio di violenza domestica, in questo caso a farne le spese è un bimbo di soli 2 mesi, rimasto coivolto nella lite fra i suoi genitori.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella notte di martedì, intorno alle 4. Tornato a casa completamente ubriaco, il padre del piccolo, un romeno di 26 anni, ha iniziato una discussione con la propria compagna, arrivando ad aggredirla.

La donna, una connazionale di 33 anni, è stata strattonata con violenza, fino ad essere spinta con forza contro la carrozzina dove dormiva il neonato. A causa dell'urto questa è finita a terra, ed anche il piccolo ha impattato contro il pavimento.

In aiuto della donna, disperata, è accorso un 33enne egiziano, che come la coppia vive all'interno dell'appartamento in via dell’Aliscafo.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare il bambino al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dove al momento si trova ricoverato. I medici hanno riscontrato un leggero trauma cranico, sorto in seguito alla caduta, ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

Per quanto riguarda il padre del piccolo, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri, accorsi in seguito alle numerose segnalazioni dei vicini che avevano udito le urla della coppia. Accusato di maltrattamenti in famiglia, lo straniero, un pregiudicato, si trova ora dietro le sbarre del carcere di Regina Coeli, in attesa di giudizio.