Ostia, si fingono poliziotti e tentano rapina in casa: caccia a tre malviventi

Si fingono poliziotti per entrare nell'abitazione e mettere a segno un furto. Sarebbe stata questa la strategia messa in atto da tre rapinatori, probabilmente italiani, che nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre avrebbero mostrato false placche simili a quelle in uso agli agenti con il fine di farsi aprire la porta di una casa di Ostia per entrarci e compiere una rapina. I fatti sono avvenuti precisamente in via Maria Theodoli, in zona Dragoncello.

Fascette per immobilizzare

Un ragazzo di 25 anni è stato immobilizzato mediante alcune fascette di plastica; al momento non vi è alcuna notizia circa lo stato di salute del giovane: non è escluso che possa aver riportato qualche lesione lieve. All'interno dell'edificio vi era anche una donna di 61 anni, spaventata e intimorita dal gesto improvviso della banda.

I tre rapinatori hanno ispezionato l'intero appartamento e tentato di aprire la cassaforte; il loro tentativo è fallito ma hanno comunque sottratto qualche oggetto in oro prima di darsi alla fuga. Sul caso stanno indagando i poliziotti del commissariato di Ostia. Resta ancora da chiarire la precisa ed esatta dinamica di quanto accaduto; fondamentale per le ricerche dei tre malviventi saranno le versioni fornite dalle vittime del furto.

