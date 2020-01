Troppo forte il dolore per quel figlio morto: il padre si toglie la vita

Non riusciva più a sopravvivere nonostante la morte del figlio e così ha deciso di togliersi la vita. Un uomo di 53 anni si è quindi suicidato in un palazzo di via delle Vigne Nuove, nella zona nord della Capitale. La tragedia è avvenuto il 6 gennaio. Nella sua casa è stata trovata una lettera in cui l’uomo spiegava le motivazioni del suo gesto estremo. In particolare, ha sottolineato che non si è più ripreso dopo il decesso del figlio di 18 anni, morto alla fine dello scorso anno in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Fidene Serpentara.

Come riporta Il Messaggero, è stata la sorella dell’uomo a denunciare la scomparsa del fratello il giorno pretendente l’Epifania. Le forze dell’ordine si sono messe immediatamente al lavoro per trovare l’uomo ed erano a conoscenza del periodo difficile che stava attraversando. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che quando la sorella è andata alla polizia, il dramma si fosse già compiuto. L’uomo si era già suicidato e il suo corpo è stato ritrovato legato a una corda sul terrazzo condominiale del suo appartamento. L’ambulanza è arrivata subito sul posto ma purtroppo il medico ha dovuto constatarne il decesso. Inoltre, sul posto sono giunti il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi del caso. La morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento e il personale sanitario non ha dubbi che si sia trattato di un gesto volontario.

Poi le forze dell’ordine hanno perquisito la casa per alcune ore e hanno scoperto alcuni biglietti sui quali l’uomo ha scritto le motivazioni che l’hanno spinto a farla finita. Come già detto, tutto era legato al decesso del figlio diciottenne e infatti i parenti hanno raccontato agli agenti che da quel tragico fatto l’uomo non si era più ripreso. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo.

Il figlio era morto a novembre in un incidente stradale. Era stato preso da un’auto mentre era in sella alla sua moto ed era deceduto pochi giorni dopo in ospedale. Aveva 18 anni e si stava diplomando. I parenti avevano deciso di donare gli organi. È stata una tragedia per la famiglia, specialmente per il padre che purtroppo non ha retto a un dolore così grande.