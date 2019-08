Passeggia con la bimba di 20 mesi e viene aggredito da dei cinghiali

Si è trovato davanti due cinghiali di grossa taglia con i cuccioli mentre passeggiava per strada in compagnia della propria bimba di 20 mesi.

È successo a Spinaceto e si tratta solo dell'ultimo caso di avvistamenti o incontri ravvicinati, nella zona, con questi animali estremamente forti e aggressivi quando si trovano in compagnia della prole. L'uomo, di nome Ernesto Calì, residente a Spinaceto dal 2014, era uscito di casa per una passeggiata spingendo la carrozzina con la sua bambina piccolissima. Mentre percorreva la strada che dalla chiesa di San Giovanni Evangelista va verso casa sua, all'altezza del commissariato di zona, ha notato in lontananza un gruppo di persone che si sbracciava vistosamente per attirare la sua attenzione. Il papà ha immediatamente capito che c'era qualcosa di insolito e, guardandosi interno, si è accorto che due cinghiali di grossa taglia, attorniati da cinque cuccioli, lo avevano puntato e velocizzando la propria corsa lo stavano raggiungendo per “caricarlo".

Poco prima dell'incontro, fortunatamente un Suv bianco che stava passando di lì ha iniziato a suonare il clacson per mettere in fuga i cinghiali evitando che la situazione diventasse tragica. L'intervento dell'automobilista è stato provvidenziale perché gli animali si sono allontanati.

A quel punto Ernesto ha chiamato il 112 che avrebbe ricevuto come risposta da parte della polizia municipale, che non potevano farci niente se non farli allontanare verso le aree verdi, consigliandogli di scrivere direttamente al Sindaco o al Prefetto.