Paura in via Nazionale, africano armato di coltello rapina commerciante

Attimi di panico in via Nazionale a Roma, nel pieno centro cittadino, dove si è verificato l'ennesimo caso di rapina ai danni di un commerciante della zona. Lo spiacevole episodio è avvenuto lo scorso giovedì, in pieno giorno, durante l'orario di apertura pomeridiana delle attività commerciali. Un giovane malvivente di origine africana ha infatti preso di mira una pelletteria, dove ha fatto irruzione armato di un coltello, seminando il caos.

Il rapinatore è entrato in un negozio storico di abbigliamento della zona, "Leone", e impugnando un coltello ha minacciato di morte il titolare dell'attività, ordinandogli di farsi consegnare i soldi della giornata. Il negoziante, completamente sotto choc e impaurito, non ha potuto fare altro che dargli tutto il denaro che aveva in cassa, circa 1000 euro in totale, corrispondente all'incasso dell'intera giornata lavorativa. Subito dopo aver messo le mani sul bottino, il rapinatore si è dato rapidamente alla fuga, correndo in direzione della vicina stazione Termini e facendo così perdere le sue tracce. La malcapitata vittima della rapina, dopo essersi ripresa dallo spavento, si è subito recata al commissariato Viminale per sporgere denuncia.

Gli investigatori del commissariato hanno dunque iniziato un'indagine per cercare di risalire al colpevole, che molto probabilmente fa parte delle bande criminali straniere dediti a furti, aggressioni e spaccio di droga, che agiscono di continuo nei pressi della stazione Termini. Via Nazionale, infatti, come altre strade della zona, è sempre più spesso presa di mira da rapinatori e spacciatori di nazionalità africana, che ormai non si limitano più ad operare esclusivamente nell'area ferroviaria, ma si spostano appunto anche nelle zone limitrofe, tra cui il Rione Monti e l'Esquilino. Proprio in via Nazionale, solo poco tempo fa, un imprenditore è stato rapinato di un orologio del valore totale di 100.000 euro mentre prendeva un caffè con la moglie. In quel caso, fortunamente, i poliziotti riuscirono a individuare il responsabile e a riconsegnare l'orologio alla vittima.

