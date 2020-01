Perde portafoglio con dentro dosi di cocaina: denunciato 26enne

Un portafoglio smarrito all'interno del quale c'erano diverse dosi di cocaina. Le forze dell'ordine hanno provveduto a rintracciare il suo proprietario, un ragazzo di 26 anni. Il giovane è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dal personale del I gruppo "ex Trevi" della polizia locale di Roma Capitale. Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti bilancini di precisione, contanti (probabilmente provenienti dalla sua attività di spaccio) e diverse quantità di marijuana. Il portafoglio era stato smarrito all'altezza della scalinata di Trinità dei Monti; è stato ritrovato da una pattuglia della polizia locale, in servizio di vigilanza presso il centro storico. Dopo di ciò, c'è stato l'intervento da parte degli agenti presso l'abitazione del 26enne. Per la precisione, all'interno del portamonete è stata rinvenuta una bustina di cellophane contenente alcune dosi di cocaina.

Dopo ulteriori accertamenti, si è risaliti all'identità del possessore. Gli agenti del I gruppo, diretti dal dirigente Maurizio Maggi, si sono recati presso l'abitazione del pusher, sita nel quartiere Trieste. È bene precisare come il ragazzo risulti essere pregiudicato per reati quali guida in stato di ebrezza ed uso di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre usciva da casa e deferito all'autorità giudiziaria. Tutti gli elementi di prova a suo carico, rinvenuti presso il garage e all'interno dell'abitazione, sono stati opportunamente sequestrati.

Smarrisce portafoglio con dentro dosi di cocaina: denunciato giovane di 26 anni

