Piazza Navona, così il romeno rubava monetine nella fontana

È stata la polizia locale nel corso del servizio per il contrasto dell'abusivismo commerciale nella zona, a fermare un uomo di 61 anni originario della Romania, mentre era intento a rubare monetine presenti sul fondo della vasca della fontana del Moro di piazza Navona. Gli agenti del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) hanno bloccato il ladro nel primo pomeriggio dell'8 gennaio 2020, sequestrandogli un bastone atto al furto delle monete. Scattata la denuncia nei confronti del 61enne, il quale è stato inoltre sottoposto alle misure previste dal regolamento di polizia urbana: una multa per un totale di 710 euro e l'ordine di allontanamento. Al momento risultano effettuati da parte degli inquirenti tutti i dovuti accertamenti circa la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.

Piazza Navona, ruba monetine dalla fontana del Moro: fermato 61enne

In verità, eventi simili sono tutt'altro che rari nella capitale. Risale a maggio 2019 la notizia riguardante un episodio simile a quello poc'anzi esplicato, accaduto presso la fontana di Trevi. In questo caso, il ladro (un 61enne di nazionalità italiana) si serviva dell'ausilio di un magnete per raccogliere le monetine dal fondo della vasca. L'uomo era stato infine fermato da vigili ed arrestato per furto aggravato. Nei suoi confronti si era deciso di procedere anche per il reato di danneggiamento di beni culturali. Tra i "ladri di monetine" è sicuramente celebre Roberto Cercetta, detto "D'artagnan". Cercetta, morto nel 2013, è passato agli onori della cronaca per essere stato sorpreso numerose volte mentre pescava dalla vasca della fontana di Trevi le monetine che i turisti sono soliti lanciare come da tradizione.

