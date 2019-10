Pietralata, 7 famiglie italiane sotto sfratto. Il quartiere si mobilita per difenderle

Si accende la protesta nel quartiere popolare di Pietralata. Residenti e comitati, in queste ore, si stanno schierando dalla parte di sette famiglie italiane in emergenza abitativa che rischiano di finire in mezzo alla strada.

“Gente per bene – assicura Fabrizio Montanini, portavoce del Coordinamento d’Azione del IV Municipio – che si è vista costretta a occupare degli scantinati perché non sapeva dove altro andare”. Gli immobili in questione, accatastati come magazzini, sono di proprietà del Comune di Roma. Si trovano in via Silvano, ed è qui sulle balconate dei palazzi sono comparsi manifesti di solidarietà: “Noi – c’è scritto – siamo con gli sfrattati”. È solo l’assaggio di una mobilitazione più grande. “Nei prossimi giorni – annuncia Montanini – organizzeremo proteste più forti con assemblee pubbliche e manifestazioni”.

“Ci costringono a lasciare le nostre case in quindici giorni – spiega a IlGiornale.it Elisabetta, che vive nei magazzini dal 2001, assieme al marito e alle sue cinque figlie. L’unica opportunità che gli si prospetta è quella della separazione: “Io e le bambine andremo in una casa famiglia e mio marito si dovrà arrangiare”. Pagare un affitto sarebbe impossibile. “Guadagno 800 euro al mese e mio marito è disoccupato, quello che abbiamo ci basta appena per sopravvivere”. La loro non è l’unica situazione critica. Nei locali abitano anche due disabili e una decina di minori. “La maggior parte di noi – prosegue Elisabetta – hanno la residenza qui e pagano regolarmente le utenze, quello che chiediamo è di essere regolarizzati”.

Sono tutti perfettamente integrati nel tessuto del quartiere. Come ci spiega Montanini, infatti, “i residenti delle palazzine di via Silvano non hanno mai creato alcun disagio e negli anni è maturato un forte legame di amicizia”. Ecco perché questa mobilitazione si preannuncia calda.