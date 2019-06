Ponte Milvio, baby gang innesca rissa per rubare due cappelli Gucci

Erano in 20-30 contro 5. Una nutrita baby-gang, formata da ragazzi di 14/15 anni, che ieri sera hanno innescato una rissa a Ponte Milvio, il cuore della movida di Roma Nord, soltanto per rubare due cappellini griffati.

Un 14enne è finito all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli con un trauma cranico mentre altri quattro ragazzi, spaventati a morte, sono stati soccorsi dai loro genitori. Questo il bilancio di uno dei classici week-end a Ponte Milvio, un'area sempre più monopolizzata dai bulli adolescenti che provengono dai quartieri periferici. "I ragazzi ormai hanno paura ad uscire, soprattutto nei fine settimana a meno che non siano in gruppo. Così è stato giovedì sera, quando mio figlio 14enne si è visto con quattro amici, davanti alla chiesa", ha detto al Messaggero una madre degli aggrediti. Ed è lì che, a un certo punto, un ragazzino vede arrivare in macchine o in motorino il branco che si dirige subito verso i suoi due amici che giravano entrambi con dei cappellini da 250 euro, regalo dei genitori frutto della promozione ottenuta. Un membro della baby gang ne ruba uno e inizia a giocare passandoselo con i suoi compari. Poco dopo altri bulli hanno preso anche il secondo cappellino spintonando e picchiando al volto il suo proprietario. Un residente si sfoga: "A Ponte Milvio ormai vengono da altri quartieri a fumare canne e spacciare. Arrivano da Tor Bella Monaca, dal Villaggio Olimpico, dalla Cassia. Questo è un porto di mare. Trent’anni fa, qui non entrava neanche una mosca se non eri di zona". Altri se la prendono con un minimarket, in via Orti della Farnesina, gestito da un bengalese che venderebbe birra e vino ai minorenni.