Incidenti, sangue e degrado: l'inferno alle porte di Roma

132 incidenti di cui 2 con esito mortale. 130 feriti, 60 persone denunciate per guida sotto uso di sostanze psicotrope o alcoliche nei primi sette mesi del 2019, con un trend in preoccupante crescita. Sono i numeri allarmanti dell’arteria tra le più pericolose d’Italia: la Strada Statale 148 Pontina, che collega Roma a Terracina. Cifre registrate dal prezioso e quotidiano operato degli uomini del Comandante Massimiliano Corradini, a capo del distaccamento della polizia stradale di Aprilia.

Un’emergenza che si ripete ogni giorno, dovuta alla pericolosità dell’arteria, all’enorme mole di traffico diurno e notturno ma soprattutto al mancato rispetto del Codice della Strada. Uno scenario allarmante di rilevanza nazionale. Nonostante a partire da gennaio 2019 l’Anas abbia intrapreso la messa in sicurezza dell’arteria, il trend degli incidenti è sempre in aumento, anche se è diminuito il tasso di mortalità.

Tra i fenomeni più preoccupanti, la distrazione, che è la prima causa di incidente, in particolar modo per l’uso dei cellulari alla guida, seguito dalla elevata diffusione tra i conducenti dell’alcolemia e della droga, elemento che trova conferma anche nelle ore notturne, in cui l’operato delle pattuglie del Distaccamento di Aprilia è ancor più complesso: “Nella fase notturna troviamo meno afflusso di traffico, – ricorda il comandante Corradini – però troviamo più traffico commerciale, quindi le pattuglie che effettuano il turno notturno hanno il compito di controllare i mezzi pesanti e di conseguenza la capacità di guida dei conducenti professionali. Effettuiamo controlli per alcol e droga e molte volte troviamo camionisti positivi. Noi spesso siamo impegnati nei servizi per le cosiddette ‘stragi del sabato sera’, in cui purtroppo rileviamo che l’età dei ragazzi che assumono sostanze alcoliche è sempre più bassa: troviamo positivi già i diciottenni neopatentati”.

A questo grave problema si aggiunge la negligenza verso il rispetto delle regole tra le più semplici e fondamentali del Codice della strada, come il mancato rispetto dei limiti di velocità, l’utilizzo delle cinture di sicurezza o la manutenzione del proprio veicolo: sempre nei primi nove mesi del 2019, sono stati circa 500 i verbali effettuati per mancanza di revisione e circa 300 invece i veicoli sequestrati per mancanza di polizza assicurativa. Da segnalare poi la pericolosità del tratto che attraversa Castel Romano, nei pressi del campo Rom: ”Abbiamo effettuato diversi interventi in quel tratto – ricorda il comandante Corradini – e per la maggior parte delle volte li abbiamo risolti perché abbiamo proceduto anche all’arresto ed alla denuncia in stato di libertà di alcuni abitanti del campo nomadi che lanciavano letteralmente frigoriferi, sassi e altri oggetti di ogni genere sulla Pontina per far sì che le persone si fermassero o comunque solo per il gusto di danneggiare i veicoli”.

Altro elemento che contraddistingue in negativo la SS 148 è l’utilizzo come discarica delle numerose piazzole di sosta lungo l’arteria: “In questi giorni – ricorda il Comandante – inizierà la pulizia massiccia di tutte le aree di servizio e verranno poi approntati dei sistemi di videosorveglianza per cogliere in flagranza quelle persone che vanno lì e buttano rifiuti di ogni genere”. A questo ennesimo problema si aggiunge la mancanza della corsia d’emergenza, che rende ovviamente difficile il passaggio delle pattuglie in caso di intervento qualora il traffico sia congestionato. “L’obiettivo della Polizia Stradale è quello di portare al minimo l’incidentalità mortale sulle strade. Noi lo facciamo tutti i giorni, con questo Distaccamento di Aprilia che è operativo h24 – ricorda il comandante Massimiliano Corradini - ma quello che chiediamo è di evitare al massimo le distrazioni, di moderare la velocità e di utilizzare sempre la cintura di sicurezza”.