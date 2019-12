Preso meccanico pusher con 24 chili di fumo in macchina

Fermato meccanico pusher con chili e chili di droga (erba e fumo) al seguito. Al termine di un’attività antidroga, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bracciano in collaborazione dei carabinieri della compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato un italiano di 46 anni, già noto per i suoi precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i carabinieri già da qualche giorno stavano monitorando gli spostamenti e le frequentazioni dell’uomo, titolare di una officina meccanica, in via Monte del Marmo. Ieri, nel primo pomeriggio, i militari hanno deciso di effettuare un blitz nella sua officina. L’ispezione è stata eseguita sia nell’attività commerciale che nell’auto dell’uomo, ed è proprio in quest’ultima che gli agenti hanno rinvenuto l’importante quantitativo di droga, ben 24 chili di fumo, suddivisi in 94 panetti e 2 proiettili calibro 9, trovati sotto ad un sedile del mezzo.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione del pusher, ha permesso di rinvenire dell’altro stupefacente, circa 14 grammi di marijuana nonché 22 proiettili calibro 38 special e 2 calibro 7,65. La droga e i proiettili rinvenuti sono stati sequestrati e portati in caserma mentre il 46enne al termine delle attività, è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Poi una storia di violenza senza fine avvenuta solo poche settimane fa. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, un 25enne nato a Roma da famiglia slava, con precedenti, sorpreso “a lavoro” nella piazza di spaccio di via dell’Archeologia.

Per cercare di farla franca il ragazzo ha pensato bene di scagliarsi contro i militari, colpendoli entrambi, in particolare uno con una testata al volto ma è stato comunque bloccato. Quando i carabinieri lo hanno perquisito dalle sue tasche sono spuntate 13 palline di cocaina, fumo e 110 euro, ritenuti introiti della sua attività illecita. Il pusher violento, trattenuto in caserma, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari contusi sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata.

Solo pochi giorni prima una maxi operazione aveva sgominato una banda criminale nello stesso quartiere. Una banda che aveva messo su un traffico da 200mila euro mensili. Questo era il ricavato di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. L’11 novembre i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone, 15 in carcere e 5 ai domiciliari. Le persone coinvolte nella maxi operazione sono tutte italiane e, tra queste, tre sono donne.