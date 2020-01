Raggi fa la "green" ma in casa Ama il 92% della flotta va a gasolio

L’ambientalismo dell’amministrazione capitolina viaggia a targhe alterne. Per fronteggiare i livelli preoccupanto di inquinamento, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha iniziato una vera e propria crociata (inquinano troppo, sostiene la prima cittadina). Non entrando nel merito del provvedimento, che ha già registrato la levata di scudi dell’Unione Petrolifera, quello che di domandiamo è: oltre alle macchie dei romani, la Raggi pensa anche alle proprie? Non si direbbe.

Dando uno sguardo in casa Atac, infatti, balzano all’occhio gli esiti dell’ultimo report ufficiale che risale a metà 2016. Stando a quello che racconta Il Messaggero, che lo ha visionato, ai tempi, su 1.920 autobus di proprietà dell’azienda, 1.515 veicoli alimentati a diesel. Capito come? Anche loro dovranno rimanere al palo? Certo, nel corso degli ultimi anni qualche mezzo è stato rottamato però ancora oggi il 60 per cento delle navette è a gasolio. E non solo. La flotta Atac conta anche bus Euro 3 (immatricolati tra il 2001 e il 2006) e persino vetture Euro 2 (immatricolate tra il 1997 e il 2001). Si dirà che sono reperti di un’altra epoca e che i nuovi mezzi, quelli acquistati dopo la svolta green, sono tutti all’avanguardia. E invece no. Sempre secondo il quotidiano di via del Tritone, dei 337 bus acquistati dall’azienda nel 2019, 136 sono disel. Stesso discorso vale per quelli comprati dal Campidoglio a fine agosto: 97 e tutti a gasolio.

Non va meglio in casa Ama. Qui i mezzi a disposizione sono 2.475 e il 92 per cento è a gasolio. Nell’elenco dei veicoli virtuosi, sempre secondo i dati raccolti da Il Messaggero, ci siano solo 16 mezzi a benzina, 160 bifuel benzina, Gpl o metano e una trentina di veicoli elettrici. I restanti 2.270 mezzi, invece, sono tutti diesel. Molti di questi sono vecchi e decrepiti e spesso sono interessati da guasti più o meno riparabili. Ma questa è un'altra storia. Adesso il neo-ad Zaghis è riuscito a sbloccare una gara impantanata dal 2016 e arriveranno 15 mezzi al mese. Saranno inquinanti anche questi?

Per quanto riguarda i caschi bianchi, su 700 auto, 500 sono diesel. Avete capito bene. La auto degli agenti che spiccheranno sanzioni contro chi guida un’auto disel sono esse stesse disel. Naturalmente anche quelle prese a noleggio di recente, a metà del 2019. Insomma, gli agenti della

Sono a gasolio anche la maggior parte dei mezzi del Servizio Giardini e della Protezione Civile. E per finire, delle auto di dirigenti, assessori o per i servizi, solo 150 sono a benzina. Alla faccia dei romani che sono finiti nella giro di vite del Campidoglio.