Rapina 10 negozi in 30 minuti. Arrestato "ladro" flash

Tre supermercati, due tabaccherie, un'edicola, un negozio di abbigliamento e tre farmacie. In poco più di 30 minuti un uomo, a bordo del suo scooter e con in mano una pistola (poi rivelatasi un giocattolo), è riuscito a rapinare 10 esercizi commerciali con un bottino di 5mila euro e 75 biglietti Metrobus di Roma.

Il ladro, un 42enne romano, entrava nei negozi con il volto coperto da casco e occhiali e minacciava i dipendenti: " datemi i soldi sennò vi sparo alle gambe ". Così facendo, tra le 10:55 e le 11:30 di ieri mattina, l'uomo aveva colpito i negozi tra Ostiense, Garbatella e Testaccio.

Il ladro "flash" è stato arrestato dagli agenti del commissariato di San Paolo dopo aver tentato di rapinare una farmacia di in via Aristide Sartorio ma il farmacista, con l'aiuto di alcuni cittadini, è riuscito a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Gi agenti oltre allo scooter e alla pistola finta hanno sequestrato il bottino e in casa del rapinatore hanno rinvenuto altri 3mila euro in contati facendo pensare ad altri colpi commessi che potrebbero collegare il 42enne ad altri colpi commessi il 26 agosto e il 9 settembre scorso.

Il ladro "flash" dovrà rispondere anche della violazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a cui era sottoposto.