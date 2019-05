Si fermano per dare soccorso: li rapinano

Una donna stava transitando in zona San Giovanni quando ha subito una rapina in piena regola. Stava guidando la sua auto, si trovava da sola quando ha sentito come un'esplosione provenire da una delle ruote posteriori. Ha quindi deciso di accostare e scendere. Una volta fuori dalla macchina una ragazza di 33 anni si è avvicinata, con un'altra auto e ha dato via al trucchetto del "finto incidente". Dopo qualche minuto si è materializzata un'altra persona, un 50enne che si è scoperto poi essere stato già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'uomo con una mossa velocissima e abile ha quindi afferrato la borsa della vittima ed è fuggito scappando con altri complici appostati poco distanti.

Grazie agli agenti del commissariato di San Giovanni, dopo qualche mese, è stato possibile rintracciare la coppia che Il Messaggero definisce come Bonnie e Clyde. Le indagini condotte anche grazie a filmati visionati di attività commerciali limitrofe dotate di sistemi di videosorveglianza hanno consentito alla polizia di arrestare un 50enne pluripregiudicato che all'epoca dei fatti era anche sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Per l'uomo si sono quindi aperte immediatamente le porte del carcere di regina Coeli.

I fatti sarebbero avvenuti ad aprile.