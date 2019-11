Regione Lazio, il grillino Barillari porta in Procura Zingaretti

Nicola Zingaretti è finito nel mirino del Movimento Cinque Stelle per le sue assenze alla Pisana. Il consigliere regionale Davide Barillari, secondo quanto rivela Il Tempo, ha presentato un esposto a piazzale Clodio per appurare se, durante tre sedute del Consiglio, il governatore del Lazio stesse svolgendo “attività istituzionali” oppure se era impegnato in attività di partito.

Il motivo di tanto interesse è presto spiegato: secondo l’articolo 34 comma 5 del Regolamento dei lavori se l’assenza del consigliere è dovuta ad attività istituzionali, tale consigliere viene “ computato come presente ai fini della fissazione del numero legale”. Si tratta di assenze dovute a impegni ricevuti dal Consiglio fuori dalla Pisana e regolarmente autorizzati dall' Ufficio di Presidenza. Zingaretti, però, secondo Barillari, in quelle date, era assente per impegni di partito e non per impegni istituzionali. “Dove sta Nicola Zingaretti? - si chiede Barillari - Nessuno lo sa. In qualità di presidente di Regione, come suo dovere, dovrebbe stare in Aula, in realtà non c' è da quando è stato eletto segretario del Pd” , attacca il consigliere grillino che chiede al leader dei dem di fare una scelta: o segretario del Pd o presidente di Regione. E aggiunge: “Il problema è che in Consiglio non c' è mai e quando dice che è assente giustificato per motivi istituzionali, poi scopriamo che è in giro a fare attività di partito”.

Barillari, nello specifico, ricorda che l’8 agosto scorso, alle 21, Zingaretti si trovava in Emilia Romagna per la Festa dell’Unità e qualche ora prima era stato a Bibbiano. Proprio quel giorno i lavori dell’Aula della Pisana sono iniziati alle 11 e terminati alle 3.52 del 9 agosto e, pertanto, l’assenza di Zingaretti potrebbe non essere giustificata. In questo caso verrebbe meno il numero legale per approvare le proposte di legge che quell’8 agosto riguardavano il contrasto al caporalato. Il 29 aprile, invece, Zingaretti si trovava a Casal di Principe per sostenere la candidatura del capolista Pd alle Europee, Franco Roberti. In quella stessa data, alla Pisana, si discuteva sulla finanziaria regionale. Il 5 maggio, infine, il presidente del Lazio ha prima tenuto una conferenza stampa nella sede nazionale del Pd, a largo del Nazareno, per presentare il “Piano per l'Italia” e, poi, è andato a Prato sempre per proseguire la campagna elettorale. Il tutto mentre l'Aula discuteva la Relazione informativa annuale della Giunta. Barillari ha, dunque, chiesto all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al governatore di specificare gli impegni istituzionali che lo hanno portato lontano dalla Pisana e, poi, non ottenendo una risposta, ha deciso di presentare un esposto in Procura.