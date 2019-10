Renato Zero contro la Raggi: "A Roma buche e sporcizie"

Le condizioni con cui i cittadini di Roma devono fare quotidianamente i conti sono tutt'altro che gradevoli. A fornire una testimonianza (che acquista un peso davvero notevole) è Renato Zero che, nel corso della conferenza stampa all'Auditorium Parco della Musica, ha parlato della problematica della spazzatura: " Quando un essere umano attraversa Roma – che dovrebbe essere la capitale d’Italia, del governo, ospita lo stato della Città del Vaticano – io trovo assurdo che con queste componenti io debba affrontare le buche, il disagio della sporcizia e soprattutto la non capacità di risfoderare l'ottimismo e l'entusiasmo ".

Contro la Raggi

In occasione della presentazione del suo nuovo album di inediti ("Zero il folle"), il cantautore ha annunciato che verrà trattato anche il tema ambientale ed ecologico: " È il nostro respiro, il nostro nutrimento ". Successivamente è arrivata una critica all'operato del sindaco Virginia Raggi, facendo un parallelo con una storica canzone destinata a rimanere in vita per sempre: " Io ho paura che alle volte guardo il cielo e penso di avere scritto il cielo ma il mio cielo non era quello, era un cielo che si affacciava anche col temporale ma i temporali di una volta erano sorridenti, ti regalavano il sorriso, venivano a pulire quello che non puliva la Raggi ".

